20.02.2020, 14:36
ФОТО | При пожаре на хуторе в волости Тюри погиб человек
Сегодня после полудня в Ярвамаа, в волости Тюри загорелся хуторской дом, в котором нашли погибшего.
Сегодня после полудня в Ярвамаа, в волости Тюри загорелся хуторской дом, в котором нашли погибшего.
Сегодня в 12:55 в Центр тревоги от проезжавших мимо поступило сообщение, что в Ярвамаа, в волости Тюри, в деревне Мяэкюла горит заброшенный одноэтажный деревянный хуторской дом", — сказала Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента Марис Мооритс.
По прибытии спасателей здание было в огне.
В 14:06 из здания вынесли погибшего человека. На данный момент его личность пока не установлена.
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