20.02.2020, 14:36

ФОТО | При пожаре на хуторе в волости Тюри погиб человек

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Türi vallas hukkus talumaja põlengus inimene Foto: Kaspar Pokk

Сегодня после полудня в Ярвамаа, в волости Тюри загорелся хуторской дом, в котором нашли погибшего.

Сегодня в 12:55 в Центр тревоги от проезжавших мимо поступило сообщение, что в Ярвамаа, в волости Тюри, в деревне Мяэкюла горит заброшенный одноэтажный деревянный хуторской дом", — сказала Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента Марис Мооритс.

По прибытии спасателей здание было в огне.

В 14:06 из здания вынесли погибшего человека. На данный момент его личность пока не установлена.

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