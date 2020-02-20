ФОТО | При пожаре на хуторе в волости Тюри погиб человек

Сегодня в 12:55 в Центр тревоги от проезжавших мимо поступило сообщение, что в Ярвамаа, в волости Тюри, в деревне Мяэкюла горит заброшенный одноэтажный деревянный хуторской дом", — сказала Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента Марис Мооритс.

По прибытии спасателей здание было в огне.

В 14:06 из здания вынесли погибшего человека. На данный момент его личность пока не установлена.