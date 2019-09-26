ФОТО | Превысил скорость — плати 400 евро или постой-ка часок! Полиция штрафовала водителей-лихачей "успокоительной паузой"

Разговаривавшие с Delfi водители превысили скорость во время обгона и сделали это сознательно. О системе "успокоительных пауз" они вчера прочитали в СМИ, и сегодня предпочли паузу оплате денежного штрафа. Оба водителя были наказаны паузой в 45 минут, которую они провели, уткнувшись носом в телефон.

Водитель, который так сильно превысил скорость, что должен был заплатить штраф в 400 евро, с особым оптимизмом воспринял предложение сделать паузу на обочине дороги.

В зависимости от степени превышения скорости остановка водителей-нарушителей длиться 45 или 60 минут. Если эксперимент докажет свою жизнеспособность, то он может превратиться в законную меру наказания.

"Главная цель — сделать соблюдение скоростного режима новой социальной нормой", — прокомментировал нововведение советник PPA Элари Каземетс.