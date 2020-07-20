20.07.2020, 19:42
ФОТО | Предположительно нетрезвый водитель очень неудачно выехал на главную дорогу(1)
В понедельник в половине пятого вечера у магазина в селе Мудисте (волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа) произошло ДТП.
В понедельник в половине пятого вечера у магазина в селе Мудисте (волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа) произошло ДТП.
На 32-м километре шоссе Ильмавере - Вильянди - Каркси-Нуйа столкнулись микролитражка и Ford Transit с прицепом.
По предварительным данным, микролитражка поворачивала на главную дорогу и врезалась в прицеп Ford Transit. В результате столкновения сильно пострадала передняя часть микролитражки. По имеющейся сейчас (официально неподтвержденной) информации, ее водитель был нетрезв.
Никто из людей не пострадал. В течение часа движение в районе аварии было нарушено.
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