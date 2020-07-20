ФОТО | Предположительно нетрезвый водитель очень неудачно выехал на главную дорогу

На 32-м километре шоссе Ильмавере - Вильянди - Каркси-Нуйа столкнулись микролитражка и Ford Transit с прицепом.

По предварительным данным, микролитражка поворачивала на главную дорогу и врезалась в прицеп Ford Transit. В результате столкновения сильно пострадала передняя часть микролитражки. По имеющейся сейчас (официально неподтвержденной) информации, ее водитель был нетрезв.

Никто из людей не пострадал. В течение часа движение в районе аварии было нарушено.