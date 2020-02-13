ФОТО | Предполагаемый убийца пожилой женщины переехал в село недавно, местные его сторонились

Село находится на границе Пярнуского уезда с Рапламаа. Как уже сообщалось, вчера там нашли мертвой со следами насилия пропавшую в воскресенье 61-летнюю Мильви. Предполагается, что злодеяние совершил 26-летний мужчина, который уже задержан.

"Мильве была отличным человеком", - рассказала одна женщина, живущая здесь более 10 лет.

26-летний молодой человек поселился в Паллика недавно. Собеседница корреспондента Delfi сознательно держалась от него на дистанции. "Молодой человек с нарушением психики, один его сосед тоже сказал, что лучше от него держаться подальше. Береженого Бог бережет", - пояснила женщина.

Подозреваемый вроде бы на работу не ходил, жил у родителей. Он был замкнутым, о нем вообще местные знают мало, даже имя не всем известно.

Мильви была уже старожилка, переехала в Паллика в восьмидесятых, пошла на работу. "В последний раз при встрече Мильви сказала, что расплатилась с долгами. Ну, у людей иногда бывают какие-то", - рассказал знавшийся с Мильви местный житель. Женщина вообще со многими сельчанами прекрасно ладила.

Что же конкретно случилось тем вечером, когда 26-летний молодой человек поднял руку на Мильви, не ясно. По утверждению полиции, предполагаемый убийца вместе с женщиной распивали спиртное. Были ли они друзьями? - никто толком сказать не смог.

Один из местных подтвердил, что они в самом деле вместе чего-то праздновали, но это было у кого-то третьего. "Муж Мильви ушел оттуда раньше, не знаю, почему Мильви не пошла с ним".