30.11.2020, 11:58
ФОТО | Пожар в жилом доме: спасатели для эвакуации применили лестницу
Сегодня утром спасатели получили вызов на улицу Куру в Тарту, где из окна деревянного дома шел дым.
Сегодня утром спасатели получили вызов на улицу Куру в Тарту, где из окна деревянного дома шел дым.
По прибытию на место выяснилось, что на втором этаже горит коридор.
Скорее всего, возгорание началось с электрощитка. Одного человека эвакуировали со второго этажа при помощи лестницы. К счастью, никто не пострадал.
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