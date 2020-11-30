30.11.2020, 11:58

ФОТО | Пожар в жилом доме: спасатели для эвакуации применили лестницу


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Galerii: 15 pilti
Foto: Anni Õnneleid

Сегодня утром спасатели получили вызов на улицу Куру в Тарту, где из окна деревянного дома шел дым.

По прибытию на место выяснилось, что на втором этаже горит коридор.

Скорее всего, возгорание началось с электрощитка. Одного человека эвакуировали со второго этажа при помощи лестницы. К счастью, никто не пострадал.

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