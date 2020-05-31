ФОТО | Пожар в Клоога оставил после себя выжженную землю

Вчера в 15:18 Центр тревоги получил вызов на болото Клоога, где горел лес. Доступ к зоне пожара был затруднен, и на определение ее размера у спасателей и Департамента полиции и погранохраны ушло немало времени.

Зона пожара за ночь не увеличилась, также за это время не было обнаружено открытого горения, но нашли множество очагов пожара. Утром из Спасательного департамента отметили, что худшее развитие может принести меняющий направление и еще больше усиливающийся ветер, который может увеличить масштаб и интенсивность пожара.

Пару часов назад Спасательный департамент указал в Twitter, что идут дополнительные работы по тушению.

Причина возникновения пожара неизвестна.

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