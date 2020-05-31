ФОТО | Пожар в Клоога оставил после себя выжженную землю. Огонь был потушен к вечеру

Вчера в 15:18 Центр тревоги получил вызов на болото Клоога, где горел лес. Доступ к зоне пожара был затруднен, и на определение ее размера у спасателей и Департамента полиции и погранохраны ушло немало времени.

Разрешение продолжавшегося в течение двух дней происшествия шло на двух участках работы. Первый, или озерный участок, был первой зоной, где развивался пожар. Это была труднодоступная территория, где можно было передвигаться только на гусеничных машинах. При изменении направления ветра пожар распространился в юго-западном направлении, после чего образовался второй участок работы. Окончательная площадь зоны пожара оценивается приблизительно в 120 гектаров.

Учитывая масштаб происшествия, его помогали разрешить большие ресурсы, в их числе профессиональные спасательные команды (спасательные команды Кехра, Кейла, Козе, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Палдиски), добровольные спасательные команды (добровольные спасательные команды Аланси, Хюйру, Кибуна, Кольга, Лохусалу, Мурасте, Саку, Табасалу, Тыдва), добровольные спасатели из Добровольной резервной спасательной группы, экипаж вертолета летного отряда Департамента полиции и погранохраны, дрон частного предприятия вместе с экспертом Академии МВД. Вдобавок выезжали на помощь спасательные команды Хаапсалу и Ристи Ляэнеского спасательного центра.

Причина возникновения пожара до сих пор неизвестна.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.