ФОТО | Пожар в деревянном доме оставил людей без крова

Вчера в 22:38 в Центр тревоги поступил сигнал о пожаре в Пярну, который вспыхнул в квартире деревянного дома на улице Лилле.
Четыре человека эвакуировались самостоятельно, шестерым помогли выбраться из дома через окно спасатели. Одного человека доставили в больницу на медконтроль.
В настоящее время проживать невозможно, поскольку огнем, сажей и водой помещениям был нанесен большой ущерб.
Местное самоуправление и полиция организовали для людей ночлег. На данный момент не известно, как решится проблема с местом проживания людей, у которых сгорели квартиры.
Как отмечают в Спасательном департаменте, на возгорание отреагировал датчик дыма, поэтому жизни людей удалось спасти. В департаменте отмечают, что такой датчик должен быть установлен в каждой квартире.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Самолет не долетел до Москвы из-за драки пилотов
Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа
Россиянка, эвакуированная из Китая в Тюмень, рассказала правду
В Китае сообщили новые подробности о коронавирусе: они пугают