ФОТО | Пожар в деревянном доме оставил людей без крова

Четыре человека эвакуировались самостоятельно, шестерым помогли выбраться из дома через окно спасатели. Одного человека доставили в больницу на медконтроль.

В настоящее время проживать невозможно, поскольку огнем, сажей и водой помещениям был нанесен большой ущерб.

Местное самоуправление и полиция организовали для людей ночлег. На данный момент не известно, как решится проблема с местом проживания людей, у которых сгорели квартиры.

Как отмечают в Спасательном департаменте, на возгорание отреагировал датчик дыма, поэтому жизни людей удалось спасти. В департаменте отмечают, что такой датчик должен быть установлен в каждой квартире.

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