20.06.2019, 15:52
ФОТО | Пожар уничтожил баню центра отдыха Vana-Veski
Сегодня во второй половине дня в Ярвамаа произошел пожар, уничтоживший здание бани в центре отдыха Vana-Veski.
Сегодня во второй половине дня в Ярвамаа произошел пожар, уничтоживший здание бани в центре отдыха Vana-Veski.
О пожаре в Центр тревоги сообщили в 12.52. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что второй этаж банного комплекса объят огнем. Люди из дома были эвакуированы, никто не пострадал.
Причины возгорания выяснит следствие.
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