20.06.2019, 15:52

ФОТО | Пожар уничтожил баню центра отдыха Vana-Veski

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rus.delfi.ee
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Galerii: 23 pilti
Järvamaal hävis tules Vana-Veski puhkekeskuse saunahoone Foto: Kaspar Pokk

Сегодня во второй половине дня в Ярвамаа произошел пожар, уничтоживший здание бани в центре отдыха Vana-Veski.

О пожаре в Центр тревоги сообщили в 12.52. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что второй этаж банного комплекса объят огнем. Люди из дома были эвакуированы, никто не пострадал.

Причины возгорания выяснит следствие.

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