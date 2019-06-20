ФОТО | Пожар уничтожил баню центра отдыха Vana-Veski

Сегодня во второй половине дня в Ярвамаа произошел пожар, уничтоживший здание бани в центре отдыха Vana-Veski.
О пожаре в Центр тревоги сообщили в 12.52. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что второй этаж банного комплекса объят огнем. Люди из дома были эвакуированы, никто не пострадал.
Причины возгорания выяснит следствие.
Младший сын Соколова раскрыл детали убийства матери
Бунт мигрантов в ФРГ: что известно
Вскрылся обман с сыном Меган Маркл и принца Гарри
Родители не подозревали: Школьник 6 лет носил на спине больного