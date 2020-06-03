03.06.2020, 15:10

ФОТО | Пожар полностью уничтожил крышу жилого дома


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Tulekahju Raplamaal Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в полдень в жилом деревянном доме в Рапламаа вспыхнул пожар. В момент несчастья людей в доме не было. Пока неясно, по какой причине произошло возгорание.

Информация о том, что в селе Линнаалусте волости Кехтна загорелся деревянный жилой дом, поступила в Центр тревоги в 12.07.

Прибыв на место, пожарные запросили подмогу: пламя разбушевалось настолько, полностью уничтожило крышу дома. Работы по тушению усложнил сильный ветер.

По предварительным данным, людей в здании не было, причина пожара пока остается неизвестной.

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