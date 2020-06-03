ФОТО | Пожар полностью уничтожил крышу жилого дома

Информация о том, что в селе Линнаалусте волости Кехтна загорелся деревянный жилой дом, поступила в Центр тревоги в 12.07.

Прибыв на место, пожарные запросили подмогу: пламя разбушевалось настолько, полностью уничтожило крышу дома. Работы по тушению усложнил сильный ветер.

По предварительным данным, людей в здании не было, причина пожара пока остается неизвестной.

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