ФОТО | Пожар оставил пожилую женщину без дома

"К моменту прибытия пожарных пожилая женщина вместе с домашними любимцами выбралась из дома, поэтому искать пострадавших спасателям не пришлось", — сообщил побывавший на месте происшествия фотокорреспондент Delfi.

Пожар был очень интенсивным, пламя вырывалось из окон и крыши дома. Один из вошедших в строение пожарных получил легкий ожог.

О причинах возгорания говорить пока рано. Дом стал непригодным для жилья.