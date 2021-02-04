ФОТО | Пожар оставил пожилую женщину без дома

Спасатели Ярвамаа получили сегодня в 13.13 сообщение, что около села Куксема (Ярва-Яани) горит жилой дом.
"К моменту прибытия пожарных пожилая женщина вместе с домашними любимцами выбралась из дома, поэтому искать пострадавших спасателям не пришлось", — сообщил побывавший на месте происшествия фотокорреспондент Delfi.
Пожар был очень интенсивным, пламя вырывалось из окон и крыши дома. Один из вошедших в строение пожарных получил легкий ожог.
О причинах возгорания говорить пока рано. Дом стал непригодным для жилья.
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