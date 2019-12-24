ФОТО | Повезло! Женщина на автомобиле заехала в пруд, но отделалась легким испугом

Из-за плохой видимости женщина не заметила границу парковки и поэтому задним ходом заехала в пруд, сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

К счастью, никто не пострадал. Женщина сама выбралась из машины. Вызванная на место происшествия скорая помощь осмотрела ее и доставила домой.

По сообщению полиции, к настоящему моменту машину вытащили из пруда.