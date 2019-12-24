24.12.2019, 21:55
ФОТО | Повезло! Женщина на автомобиле заехала в пруд, но отделалась легким испугом
Сегодня вечером около 19:30 в Вильянди на улице Вана-Вакзали женщина на автомобиле случайно заехала в пруд.
Сегодня вечером около 19:30 в Вильянди на улице Вана-Вакзали женщина на автомобиле случайно заехала в пруд.
Из-за плохой видимости женщина не заметила границу парковки и поэтому задним ходом заехала в пруд, сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.
К счастью, никто не пострадал. Женщина сама выбралась из машины. Вызванная на место происшествия скорая помощь осмотрела ее и доставила домой.
По сообщению полиции, к настоящему моменту машину вытащили из пруда.
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