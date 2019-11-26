ФОТО | После школы домой не вернулся: полиция ищет 12-летнего мальчика
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Мярта, который ушел вчера из дома в волости Кастре Тартуского уезда и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Мярта, который ушел вчера из дома в волости Кастре Тартуского уезда и до сих пор не вернулся.
Мальчик одет в черную куртку, темные брюки, на голове темно-синяя шапка. С собой у него синий школьный рюкзак.
Как сообщили полиции в ночь на вторник, 12-летний мальчик не вернулся вчера из школы. После уроков в Тарту ребенок отключил телефон и его местонахождение неизвестно.
Последний раз телефон мальчика включался в Тарту на бульваре Тамме. Он должен был после школы ехать на автобусе домой, но по информации, которой сейчас располагает полиция, на автобус он не садился.
Если у вас есть информация о том, где может находится Мярт, полиция просит позвонить по телефону 112.
В этом году в полицию поступило со всей Эстонии 2741 сообщение о том, что несовершеннолетние самовольно покинули места своего проживания. К их поиску была привлечена полиция.
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