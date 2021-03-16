16.03.2021, 16:31
ФОТО | Попытка угона машины закончилась тараном дорожного знака
В ночь на вторник в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Пельгуранна компания молодежи пытается открыть чужой автомобиль.
В ночь на вторник в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Пельгуранна компания молодежи пытается открыть чужой автомобиль.
Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер сообщила Delfi, что прибывший по вызову патруль обнаружил на перекрестке улиц Туулемаа и Кари автомобиль Mercedes-Benz, который врезался в знак пешеходного перехода.
Полицейские также обнаружили, что окно машины со стороны водителя было разбито.
Все обстоятельства будут выяснены в рамках расследования уголовного дела.
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