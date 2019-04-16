ФОТО | Получивший тяжелые травмы в ДТП в Йыгевамаа мужчина скончался в больнице

Авария произошла 11 апреля на 137 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Пыльтсамаа. По первоначальным данным, там во время прохождения пологого поворота случилось лобовое столкновение двигавшегося из Таллинна в Тарту фургона Renault, которым управлял 26-летний мужчина, и двигавшегося ему навстречу автомобиля Toyota Auris, за рулем которого был 71-летний мужчина.

В результате столкновения фургон съехал с дороги в кювет, легковушка остановилась у дорожного ограждения. Обе машины были настолько деформированы, что спасателям пришлось вырезать из них водителей.

Оба водители получили травмы и медики направили пострадавших в больницу. К сожалению, повреждения 71-летнего мужчины, управлявшего Toyota, оказались столь тяжкими, что врачам не удалось спасти ему жизнь и мужчина скончался через несколько дней.

Следователь по особым делаи йыгеваского отделения полиции Тарво Аас сказал, что причина аварии еще не установлена, однако для ее выяснения полиция начала уголовное расследование и заказала необходимые экспертизы.