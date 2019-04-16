16.04.2019, 11:10

ФОТО | Получивший тяжелые травмы в ДТП в Йыгевамаа мужчина скончался в больнице

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Каролина Васли
Каролина Васли
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Avarii Jõgevamaal Foto: PPA

На прошлой неделе в Йыгевамаа произошла тяжелая авария, в которой травмы получил также 71-летний мужчина. К сожалению, они были столь серьезными, что привели к летальному исходу.

Авария произошла 11 апреля на 137 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Пыльтсамаа. По первоначальным данным, там во время прохождения пологого поворота случилось лобовое столкновение двигавшегося из Таллинна в Тарту фургона Renault, которым управлял 26-летний мужчина, и двигавшегося ему навстречу автомобиля Toyota Auris, за рулем которого был 71-летний мужчина.

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В результате столкновения фургон съехал с дороги в кювет, легковушка остановилась у дорожного ограждения. Обе машины были настолько деформированы, что спасателям пришлось вырезать из них водителей.

Оба водители получили травмы и медики направили пострадавших в больницу. К сожалению, повреждения 71-летнего мужчины, управлявшего Toyota, оказались столь тяжкими, что врачам не удалось спасти ему жизнь и мужчина скончался через несколько дней.

Следователь по особым делаи йыгеваского отделения полиции Тарво Аас сказал, что причина аварии еще не установлена, однако для ее выяснения полиция начала уголовное расследование и заказала необходимые экспертизы.

"Оба водителя были трезвыми и пользовались ремнями безопасности, обладали правом на вождение, а покрышки колес транспортных средств соответствовали нормам. Дорожная и погодная обстановка также в это время были хорошими. Что могло привести к аварии со столь трагическим последствиями, пока не понятно. Мы проверяем различные версии", - сказал полицейский.

В этом году в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии погибли 18 человек - столько же, как и за аналогичный период прошлого года.

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