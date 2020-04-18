ФОТО | Полтора промилле — и автомобиль в кювете. В волости Тюри алководитель попал в ДТП

У 39-летней женщины, управлявшей автомобилем, выявили алкогольное опьянение и завели уголовное дело — содержание алкоголя в крови было выше 1,5 промилле.

Автомобиль пришел в негодность, но водитель не пострадала. Медики осмотрели ее на месте и не нашли травм, поэтому полицейские забрали ее в участок.

В автомобиле не было пассажиров, в ДТП никто не пострадал.