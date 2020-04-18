18.04.2020, 19:50

ФОТО | Полтора промилле — и автомобиль в кювете. В волости Тюри алководитель попал в ДТП


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Roolijoodik tegi Türi vallas avarii. Foto: Kaspar Pokk

Около 14:20 произошло ДТП в деревне Энари волости Тюри. На извилистом участке дороги Локута-Роовере Volkswagen Passat съехал в кювет и перевернулся на крышу.

У 39-летней женщины, управлявшей автомобилем, выявили алкогольное опьянение и завели уголовное дело — содержание алкоголя в крови было выше 1,5 промилле.

Автомобиль пришел в негодность, но водитель не пострадала. Медики осмотрели ее на месте и не нашли травм, поэтому полицейские забрали ее в участок.

В автомобиле не было пассажиров, в ДТП никто не пострадал.

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