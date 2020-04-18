18.04.2020, 19:50
ФОТО | Полтора промилле — и автомобиль в кювете. В волости Тюри алководитель попал в ДТП
Около 14:20 произошло ДТП в деревне Энари волости Тюри. На извилистом участке дороги Локута-Роовере Volkswagen Passat съехал в кювет и перевернулся на крышу.
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