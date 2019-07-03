ФОТО: Полиция завела уголовное дело из-за ужасной находки в карьере Айду

Изначально были подозрения, что утонувшее животное — пропавший недавно волк, прославившийся в феврале своим спасением из реки Пярну. Тогда волка тоже приняли за собаку.

Однако оказалось, что это все же простой домашний пес, к шее которого была привязана цепь с камнем. Кто-то утопи животное в карьере.