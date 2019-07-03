ФОТО: Полиция завела уголовное дело из-за ужасной находки в карьере Айду

В карьере Айду в Ида-Вирумаа в Яанов день обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Точные детали выясняются, а полиция иницировала уголовное производство.
Изначально были подозрения, что утонувшее животное — пропавший недавно волк, прославившийся в феврале своим спасением из реки Пярну. Тогда волка тоже приняли за собаку.
Однако оказалось, что это все же простой домашний пес, к шее которого была привязана цепь с камнем. Кто-то утопи животное в карьере.
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