03.07.2019, 16:10

ФОТО: Полиция завела уголовное дело из-за ужасной находки в карьере Айду

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rus.delfi.ee
EST 52
ФОТО: Полиция завела уголовное дело из-за ужасной находки в карьере Айду
Erakogu. Eesti Jahimeeste Selts

В карьере Айду в Ида-Вирумаа в Яанов день обнаружили ужасную находку — собаку с цепью и камнем на шее. Точные детали выясняются, а полиция иницировала уголовное производство.

Изначально были подозрения, что утонувшее животное — пропавший недавно волк, прославившийся в феврале своим спасением из реки Пярну. Тогда волка тоже приняли за собаку.

Однако оказалось, что это все же простой домашний пес, к шее которого была привязана цепь с камнем. Кто-то утопи животное в карьере.

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