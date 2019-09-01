ФОТО | Полиция заковала перед школой в наручники необычного нарушителя

Сегодня утром перед школой в Рандвере произошел инцидент, в ходе которого полицейские были вынуждены использовать наручники, сообщает в Facebook Ида-Харьюское отделение полиции.
"Возможно, задержанный привык двигаться в сторону школы, но так как он пересекал дорогу вопреки всем правилам, то мы решили его временно заковать в наручники, отыскали его дом и передали в семью", - пояснила полиция и пожелала всем безопасного учебного года.
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