01.09.2019, 19:13

ФОТО | Полиция заковала перед школой в наручники необычного нарушителя

 (6)
rus.delfi.ee
EST 54
ФОТО | Полиция заковала перед школой в наручники необычного нарушителя
PPA

Сегодня утром перед школой в Рандвере произошел инцидент, в ходе которого полицейские были вынуждены использовать наручники, сообщает в Facebook Ида-Харьюское отделение полиции.

"Возможно, задержанный привык двигаться в сторону школы, но так как он пересекал дорогу вопреки всем правилам, то мы решили его временно заковать в наручники, отыскали его дом и передали в семью", - пояснила полиция и пожелала всем безопасного учебного года.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: