22.02.2019, 14:21

ФОТО: Полиция задержала трех человек, подозреваемых в продаже наркотиков несовершеннолетним

 (20)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 10 pilti
Kinnipidamine Foto: PPA

Следователи службы по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Пыхьяской префектуры задержали 8 февраля в Таллинне в Мустамяэ троих молодых людей в возрасте 17-24 лет, которые подозреваются в обороте наркотиков в большом количестве, сообщает Департамент полиции и погранохраны.


Собранная на данный момент информация дает основание полагать, что они продавали запрещенные вещества и несовершеннолетним.

Полицейские задержали вечером 8 февраля у дома по Сютисте теэ 24-летнего и 17-летнего молодых людей, которых подозревают в совершении наркопреступления. Во время задержания с ними был еще один 17-летний юноша.

Рядом с местом задержания полицейские остановили автомобиль KIA, за рулем которого был 24-летний мужчина, который подозревается в незаконном обороте запрещенными веществами. На момент задержания в машине находился годовалый ребенок водителя и 14-летняя девушка. В машине полицейские обнаружили различные наркотические средства в большом количестве — MDMA, кокаин и марихуану.

Читайте также:

Двум 24-летним и 17-летнему молодым людям было предъявлено подозрение в обороте наркотическими средствами в большом количестве.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, в борьбе с наркопреступлениями один из приоритетов — это ограничение доступности запрещенных веществ несовершеннолетним.

"Мы обращаем наше внимание и на учебные учреждения, в которых наркотики распространяются среди учеников. Несовершеннолетних, которые впервые попробовали наркотик, мы пытаемся направить в специальные программы. В прошлом году в сотрудничестве с Институтом развития здоровья были запущены программы, на участие в которых мы можем теперь направить в взрослых наркозависимых", — рассказал Пикаро.

Пикаро добавил, что продавцы запрещенных веществ, которые пытаются заработать за счет здоровья других людей, должны помнить, что их ждет наказание.

По словам полицейского, в данном уголовном деле информация о возможных дилерах поступила и от внимательных людей, которые заметили возможную продажу наркотиков и вызывающие подозрения действия, и сообщили о них по телефону намеков.

"Такая информация, поступающая от жителей, очень важна — о своих подозрениях всегда стоит сообщать полиции, особенно, если запрещенные вещества продают несовершеннолетним. Своевременное вмешательство помогает молодежи не стать наркозависимым или наркопреступниками", — сказал Райт Пикаро.

Свои подозрения и намеки можно передать службе по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Пыхьяской префектуры по номеру 612 4465 или э-почте pohja.vihje@politsei.ee.

По данным министерства юстиции, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 76 преступлений, связанных с передачей наркотических средств несовершеннолетним, что на 15% большем по сравнению с 2017 годом. В прошлом году было также зарегистрировано 13 преступлений, когда несовершеннолетних склоняли к употреблению наркотических или психотропных средств, и 1224 преступлений, связанных с оборотом наркотиков в большом количестве.

По данным Департамента полиции и погранохраны, связанных с наркотиками проступков в 2018 году было зарегистрировано на треть меньше (2018 год — 3996, 2017 год — 5215). Число смертей, связанных с употреблением наркотиков, было самым маленьким за последние несколько лет.

Читайте также: