ФОТО: Полиция задержала трех человек, подозреваемых в продаже наркотиков несовершеннолетним



Собранная на данный момент информация дает основание полагать, что они продавали запрещенные вещества и несовершеннолетним.

Полицейские задержали вечером 8 февраля у дома по Сютисте теэ 24-летнего и 17-летнего молодых людей, которых подозревают в совершении наркопреступления. Во время задержания с ними был еще один 17-летний юноша.

Рядом с местом задержания полицейские остановили автомобиль KIA, за рулем которого был 24-летний мужчина, который подозревается в незаконном обороте запрещенными веществами. На момент задержания в машине находился годовалый ребенок водителя и 14-летняя девушка. В машине полицейские обнаружили различные наркотические средства в большом количестве — MDMA, кокаин и марихуану.

Двум 24-летним и 17-летнему молодым людям было предъявлено подозрение в обороте наркотическими средствами в большом количестве.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, в борьбе с наркопреступлениями один из приоритетов — это ограничение доступности запрещенных веществ несовершеннолетним.

"Мы обращаем наше внимание и на учебные учреждения, в которых наркотики распространяются среди учеников. Несовершеннолетних, которые впервые попробовали наркотик, мы пытаемся направить в специальные программы. В прошлом году в сотрудничестве с Институтом развития здоровья были запущены программы, на участие в которых мы можем теперь направить в взрослых наркозависимых", — рассказал Пикаро.