ФОТО: Полиция задержала трех человек, подозреваемых в продаже наркотиков несовершеннолетним

Пикаро добавил, что продавцы запрещенных веществ, которые пытаются заработать за счет здоровья других людей, должны помнить, что их ждет наказание.
По словам полицейского, в данном уголовном деле информация о возможных дилерах поступила и от внимательных людей, которые заметили возможную продажу наркотиков и вызывающие подозрения действия, и сообщили о них по телефону намеков.
"Такая информация, поступающая от жителей, очень важна — о своих подозрениях всегда стоит сообщать полиции, особенно, если запрещенные вещества продают несовершеннолетним. Своевременное вмешательство помогает молодежи не стать наркозависимым или наркопреступниками", — сказал Райт Пикаро.
Свои подозрения и намеки можно передать службе по расследованию наркопреступлений и организованных преступлений Пыхьяской префектуры по номеру 612 4465 или э-почте pohja.vihje@politsei.ee.
По данным министерства юстиции, в 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 76 преступлений, связанных с передачей наркотических средств несовершеннолетним, что на 15% большем по сравнению с 2017 годом. В прошлом году было также зарегистрировано 13 преступлений, когда несовершеннолетних склоняли к употреблению наркотических или психотропных средств, и 1224 преступлений, связанных с оборотом наркотиков в большом количестве.
По данным Департамента полиции и погранохраны, связанных с наркотиками проступков в 2018 году было зарегистрировано на треть меньше (2018 год — 3996, 2017 год — 5215). Число смертей, связанных с употреблением наркотиков, было самым маленьким за последние несколько лет.