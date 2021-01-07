ФОТО | Полиция задержала пожилого мужчину, который украл с крестов кладбища 186 табличек

Начальник Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу пояснил, что вчера было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в конце прошлого года с кладбища Реопалу в Пайде с 186 металлических крестов были украдены медные таблички с именами и другие надгробные знаки.

"Дело было возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за повреждение и уничтожение памятников культуры или музейного имущества", — сказал Тоомсалу. Вчера же полиция задержала 76-летнего мужчину, которого подозревают в совершении этого преступления.

Сегодня утром полиция изъяла в пайдеском пункте скупки металла 161 табличку. Эти таблички, которым уже более 100 лет, весили 46,4 кг.

Расследование и следственные действия продолжаются.

Компания Kuusakoski передала полиции металлолом, который мог быть похищен

По опубликованным полицией фотографиям сотрудник компании по переработке металлолома Kuusakoski опознал человека, подозреваемого в разграблении кладбища Реопалу в Пайде, и передал полиции металлолом, который мог быть похищен и был доставлен в пункт приема в Пайде в конце прошлого года.

По словам члена правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа, подозреваемый, вероятно, доставлял в пункт приема в Пайде металлические листы с Реопалу в течение достаточно продолжительного периода времени, а последний раз это случилось 5 декабря прошлого года. ”Точное время, когда он привозил металл, устанавливается, здесь мы сотрудничаем с полицией. Сдавал металл пожилой местный житель — раньше он также привозил металл, но до сих пор никаких проблем не было. Согласно процедуре, наш сотрудник зарегистрировал личные данные продавца и принял металл”, — пояснил Колламаа.

”Когда в СМИ была опубликована фотография подозреваемого в разграблении кладбища, сотрудник нашего пункта приема узнал на ней привозившего металл человека и немедленно передал информацию в местную полицию. На сегодняшний день мы также передали в полицию подозрительный металл. Kuusakoski всегда в полной мере сотрудничает с полицией, чтобы предотвратить или помочь выявить возможные случаи кражи металла”, — сказал Колламаа.