ФОТО | Полиция задержала пожилого мужчину, который украл с крестов кладбища 186 табличек(3)
Вчера сотрудники полиции задержали 76-летнего мужчину, который подозревается в разорении кладбища в Пайде.
Вчера сотрудники полиции задержали 76-летнего мужчину, который подозревается в разорении кладбища в Пайде.
Начальник Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу пояснил, что вчера было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в конце прошлого года с кладбища Реопалу в Пайде с 186 металлических крестов были украдены медные таблички с именами и другие надгробные знаки.
"Дело было возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за повреждение и уничтожение памятников культуры или музейного имущества", — сказал Тоомсалу. Вчера же полиция задержала 76-летнего мужчину, которого подозревают в совершении этого преступления.
Сегодня утром полиция изъяла в пайдеском пункте скупки металла 161 табличку. Эти таблички, которым уже более 100 лет, весили 46,4 кг.
Расследование и следственные действия продолжаются.
Компания Kuusakoski передала полиции металлолом, который мог быть похищен
По опубликованным полицией фотографиям сотрудник компании по переработке металлолома Kuusakoski опознал человека, подозреваемого в разграблении кладбища Реопалу в Пайде, и передал полиции металлолом, который мог быть похищен и был доставлен в пункт приема в Пайде в конце прошлого года.
По словам члена правления Kuusakoski Тоомаса Колламаа, подозреваемый, вероятно, доставлял в пункт приема в Пайде металлические листы с Реопалу в течение достаточно продолжительного периода времени, а последний раз это случилось 5 декабря прошлого года. ”Точное время, когда он привозил металл, устанавливается, здесь мы сотрудничаем с полицией. Сдавал металл пожилой местный житель — раньше он также привозил металл, но до сих пор никаких проблем не было. Согласно процедуре, наш сотрудник зарегистрировал личные данные продавца и принял металл”, — пояснил Колламаа.
”Когда в СМИ была опубликована фотография подозреваемого в разграблении кладбища, сотрудник нашего пункта приема узнал на ней привозившего металл человека и немедленно передал информацию в местную полицию. На сегодняшний день мы также передали в полицию подозрительный металл. Kuusakoski всегда в полной мере сотрудничает с полицией, чтобы предотвратить или помочь выявить возможные случаи кражи металла”, — сказал Колламаа.
Поскольку речь идет о деформированных латуни и меди, внешне напоминавших куски листового металла, работник пункта приема сначала не мог заподозрить, что это материал преступного происхождения. Перед передачей металл подвергали ковке и сминали, чтобы он стал неузнаваем. Всего подозреваемый привез в пункт приема около 46 килограммов металла и получил вознаграждение в размере чуть более 120 евро. Закупочная цена килограмма такого металла сегодня составляет 2,75 евро.
Kuusakoski — один из крупнейших скупщиков металла в Эстонии. В своей деятельности компания строго следует законодательству и внутренним правилам с тем, чтобы предотвратить возможность сбыта преступно полученного металлолома. ”Личность каждого продавца металла устанавливается, а в случае сомнений мы связываемся с полицией. Мы также активно участвуем в инициативах и законотворчестве, направленных на сокращение случаев хищения металла. В результате всех принимаемых мер краденный металл в наши пункты приема привозят довольно редко, в пайдеском пункте проблемы также возникают нечасто. Более пристального изучения привезенный металл требует в среднем один-два раза в год”, — сказал Колламаа.
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