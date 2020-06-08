ФОТО | Полиция задержала подозреваемых в кражах и незаконном обороте огнестрельного оружия

Сегодня в течение дня сотрудники службы по борьбе с организованной преступностью Лыунаской префектуры в сотрудничестве с КаПо проводили запланированную спецоперацию, в ходе которой задержали четверых мужчин.
Их подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия и кражах из частных домов. Некоторые из задержанных и ранее наказывались за подобные преступления.
Утром читатель Delfi сообщил о деятельности спецподразделения полиции в Валгамаа в волости Отепя, в деревне Тыутси. Если сначала распространялся слух, что речь может снова идти о стрельбе, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) опровергла это утверждение.
При задержании мужчины сопротивления не оказали. Руководитель службы по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями Лыунаской префектуры Райн Восман пояснил, что операция проходила в разных местах по всей Южной Эстонии. И поскольку было известно, что у мужчин имеется огнестрельное оружие, то подготовка к операции была очень долгой, чтобы взвесить каждую деталь. Было важно, чтобы операция прошла успешно и не возникло угрозы для поблизости находящихся людей.
Прокуратура ходатайствует об аресте задержанных.
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