21.09.2020, 18:10
ФОТО: Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге мусоровозов и ангара(1)
Вчера полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в том, что на прошлой неделе он поджег в Пярнумаа мусоровозы и ангар.
Вчера полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в том, что на прошлой неделе он поджег в Пярнумаа мусоровозы и ангар.
Так, 20 сентября центр тревоги получил сообщение о том, что на станции переработки отходов в деревне Сельяметса горят два мусоровоза. Собранные на месте происшествия улики указывали на то, что речь может идти о поджоге. Также мужчину подозревают в поджоге ангара на этой же станции 16 сентября.
Сегодня с разрешения суда он был заключен под стражу.
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