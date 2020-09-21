21.09.2020, 18:10

ФОТО: Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге мусоровозов и ангара

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ФОТО: Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге мусоровозов и ангара
PPA

Вчера полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в том, что на прошлой неделе он поджег в Пярнумаа мусоровозы и ангар.

Так, 20 сентября центр тревоги получил сообщение о том, что на станции переработки отходов в деревне Сельяметса горят два мусоровоза. Собранные на месте происшествия улики указывали на то, что речь может идти о поджоге. Также мужчину подозревают в поджоге ангара на этой же станции 16 сентября.

Сегодня с разрешения суда он был заключен под стражу.

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