ФОТО: Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге мусоровозов и ангара

Так, 20 сентября центр тревоги получил сообщение о том, что на станции переработки отходов в деревне Сельяметса горят два мусоровоза. Собранные на месте происшествия улики указывали на то, что речь может идти о поджоге. Также мужчину подозревают в поджоге ангара на этой же станции 16 сентября.

Сегодня с разрешения суда он был заключен под стражу.