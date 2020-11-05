ФОТО | Полиция задержала молодого человека, осквернившего мемориал парома "Эстония". Он оказался серийным вандалом

Кесклиннаское отделение полиции сообщило Delfi, что полицейские с помощью записей с находящихся рядом камер наблюдения смогли выяснить, что вечером 25 октября 19-летний молодой человек изрисовал мемориал белой краской.

Полиция допросила вандала, он признал свою вину и выразил сожаление. Также парень признался в том, что изрисовал краской и другие места в Таллинне.

Полиция отметила, что за такое нарушение предназначен денежный штраф или же тюремное заключение. Какое наказание получит 19-летний парень, пока еще решается.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллинна в Стокгольм. В результате крушения погибли 852 человека (из них 757 считаются пропавшими без вести), спасти удалось 137 человек.

Мемориал "Прерванная линия" был открыт 27 сентября 1996 года.

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