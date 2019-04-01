01.04.2019, 17:36

ФОТО: Полиция задержала двух мужчин, проникших в заброшенный дом на Коплиских линиях

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Sissemurdjate kinnipidamine Kopli liinidel 01.04.2019 Foto: Andres Putting

Сегодня около 13:45 полиция получила вызов в здание, находящееся рядом с горевшим ночью на Коплиских линиях домом, в которое проникли двое мужчин.

Стражи порядка задержали мужчин.

По словам члена правления K-Security, которая осуществляет охрану зданий на линиях, Марко Кокка, сначала вызов на адрес Сепа, 5 поступил через охранную систему, а затем на место была вызвана полиция. В то, что пожар и вторжение могут быть связаны, он не верит.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава, обстоятельства пожара по-прежнему расследуются. Пока неясно, о чем идет речь: о поджоге или несчастном случае.

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