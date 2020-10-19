ФОТО | Полиция установила личность подозреваемого в кражах со взломом

Полиция во вторник утром попросила помощи в установлении личности изображенного на фото мужчины, который подозревается совершении краж со взломами из жилых помещений в Таллинне.
Вечером во вторник из полиции сообщили, что личность мужчины установлена.
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