ФОТО | Полиция устанавливает личность подозреваемого в преступлении мужчины

Ранним утром 13 июля в развлекательном учреждении в центре Таллинна было совершено нападение на 22-летнего мужчину. Кесклиннаское отделение полиции устанавливает личность мужчины, попавшего в камеры видеонаблюдения. Подозреваемый говорил по-русски, ему примерно 30-35 лет.

Всех, у кого есть информация о личности подозреваемого, просим связаться с Кесклиннаским отделением полиции по номеру 6124251 или 5524182 или написать на адрес marko.valdi@politsei.ee.