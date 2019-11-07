07.11.2019, 13:42
ФОТО | Полиция устанавливает личность подозреваемого в преступлении мужчины
Полиция просит помощи общественности для установления личности мужчины, подозреваемого в совершении преступления летом этого года.
Полиция просит помощи общественности для установления личности мужчины, подозреваемого в совершении преступления летом этого года.
Ранним утром 13 июля в развлекательном учреждении в центре Таллинна было совершено нападение на 22-летнего мужчину. Кесклиннаское отделение полиции устанавливает личность мужчины, попавшего в камеры видеонаблюдения. Подозреваемый говорил по-русски, ему примерно 30-35 лет.
Всех, у кого есть информация о личности подозреваемого, просим связаться с Кесклиннаским отделением полиции по номеру 6124251 или 5524182 или написать на адрес marko.valdi@politsei.ee.
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