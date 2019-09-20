ФОТО | Полиция с помощью вертолета спасла жизнь пожилого мужчины

Полиция узнала об исчезновении мужчины в четверг первой половине дня. По словам сотрудников дома призрения, он пропал в 9 утра. Аллан может неадекватно воспринимать происходящее вокруг. Он ушел из дома в тапочках и легкой одежде.

Полиция проверила территорию вокруг дома призрения, включая подъезды, открытые подвалы, заброшенные здания, но не смогла найти пожилого мужчину. В итоге к поисками привлекли вертолет Департамента полиции и погранохраны.

Вертолету удалось обнаружить мужчину — так глубоко в лесу, что в тот день передвигающиеся пешком полицейские не успели бы найти его. Учитывая ночную температуру, вертолет действительно спас жизнь Аллану.

Аллан успел уйти почти на два километра от дома призрения, где местность была крайне сложно проходима и болотиста. С помощью лебедки мужчину подняли в вертолет и доставили обратно в дом призрения.

Полиция призывает прохожих быть менее равнодушными и сразу же сообщать о странных и подозрительных вещах. Как выяснилось, один местный житель видел, как Аллан идет по улице в тапочках, но сразу не обратился в полицию.