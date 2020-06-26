ФОТО | Полиция с помощью вертолета ищет пропавшую старушку

Вчера в 19 часов Центр тревоги получил сообщение, что из дома по уходу Таммисте в 17.30 пропала 87-летняя женщина. Были и раньше случаи, когда старушка уходила из дома, а потом теряла дорогу назад. У нее бывают провалы в памяти.

Предпринятые вчера вечером полицией поиски результата не дали.

Утром розыскные мероприятия продолжились, к ним были привлечены добровольцы. На помощь пришел вертолет.

Хелене ростом 162 см, худощавого телосложения, у нее седые до плеч волосы. Одета в сине-серую блузку, темно-синюю юбку и черные туфли. Может при передвижении использовать палку.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Хелене, сообщить об этом по телефонам 5323 1473 или 112.