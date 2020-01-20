20.01.2020, 11:43
ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего в Харьюмаа молодого человека
Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшего сегодня ночью в Харью-Ристи волости Ляэне-Харью 22-летнего Дерека.
Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшего сегодня ночью в Харью-Ристи волости Ляэне-Харью 22-летнего Дерека.
Родные видели его в последний раз сегодня около полуночи. На нем были темные джинсы, спортивная кофта и черная куртка с капюшоном. У него нет при себе мобильного телефона.
Из-за состояния здоровья Дереку может быть сложно ориентироваться на местности. Он мог "голосовать" на дороге или воспользоваться общественным транспортом.
Полиция просит всех, кто видел Дерека, либо знает, где он может находиться, позвонить на номер 112.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Чем отмыть жир с кухонной мебели
Беременную от 10-летнего мальчика школьницу положили в больницу
Сколько стоят человечеству природные катастрофы?
Предсмертный пост украинской стюардессы с «Боинга» потряс Сеть