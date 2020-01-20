ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего в Харьюмаа молодого человека

Родные видели его в последний раз сегодня около полуночи. На нем были темные джинсы, спортивная кофта и черная куртка с капюшоном. У него нет при себе мобильного телефона.

Из-за состояния здоровья Дереку может быть сложно ориентироваться на местности. Он мог "голосовать" на дороге или воспользоваться общественным транспортом.

Полиция просит всех, кто видел Дерека, либо знает, где он может находиться, позвонить на номер 112.