23.09.2019, 16:53
ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего бывшего главу эстонского филиала банка Danske(27)
Полиция пытается выяснить, где находится 56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе.
Полиция пытается выяснить, где находится 56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе.
Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знают, где он теперь может находиться.
Приметы: рост 180 см и короткие седые волосы. На нем может быть одет черный спортивный костюм Collistar и черный кроссовки с белой подошвой.
Полиция просит всех, кто его видел или что либо знает, связаться по номеру 112.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
Чем пахнет у стариков в квартире?
Привязала к себе и утопила: убийство двух детей на Камчатке
Помните осужденную экс-чиновницу Васильеву: что с ней стало