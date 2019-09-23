23.09.2019, 16:53
ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Его жизнь может быть в опасности
Полиция пытается выяснить, где находится 56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе. К 19:30 к поискам были привлечены около 40 людей, так как жизнь Рехе может быть в опасности.
Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знают, где он теперь может находиться.
Приметы: рост 180 см и короткие седые волосы. На нем может быть одет черный спортивный костюм Collistar и черный кроссовки с белой подошвой.
Полиция просит всех, кто его видел или что либо знает, связаться по номеру 112.
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