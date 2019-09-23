ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Его жизнь может быть в опасности

Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знают, где он теперь может находиться.

Приметы: рост 180 см и короткие седые волосы. На нем может быть одет черный спортивный костюм Collistar и черный кроссовки с белой подошвой.

Полиция просит всех, кто его видел или что либо знает, связаться по номеру 112.