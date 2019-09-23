23.09.2019, 16:53
ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Его жизнь может быть в опасности
Полиция пытается выяснить, где находится 56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе. К 19:30 к поискам были привлечены около 40 людей, так как жизнь Рехе может быть в опасности.
Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знают, где он теперь может находиться.
Приметы: рост 180 см и короткие седые волосы. На нем может быть одет черный спортивный костюм Collistar и черный кроссовки с белой подошвой.
Полиция просит всех, кто его видел или что либо знает, связаться по номеру 112.
Петух убил женщину, собиравшую куриные яйца
Россиян предупредили по поводу арбузов
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
В России создали уникальный двигатель для автомобилей