ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего 80-летнего Йое. У него проблемы со здоровьем

Так как у мужчины проблемы со здоровьем, то у него на руке есть цепочка с его личными данными. Йое может передвигаться пешком или на автобусе, в городе или рядом с городом.

Рост Йое примерно 165 см, у него короткие седые волосы и серые глаза. Известно, что он во время ходьбы семенит. Уходя из дома, он был одет в флисовую кофту тёмного цвета и брюки, на голове была меховая шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба связаться с полицией по телефону 112.

