ФОТО | Полиция разыскивает молодого мужчину. Он может вести себя агрессивно
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 24-летнего Фредди, который ушел в Таллинне из лечебного учреждения.
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 24-летнего Фредди, который ушел в Таллинне из лечебного учреждения.
Сообщение о том, что Фредди самовольно ушел из находящегося в Таллинне лечебного учреждения поступило в полицию 13 июля. Предпринятые поиски, в том числе с привлечением служебных собак, результата не дали.
Рост мужчины 190 см, худощавого телосложения, лысый, с короткой бородой. Может носить синюю зимнюю куртку, светлые джинсы и синие шлепанцы. Мужчина может передвигаться в центре Таллинна и вести себя по отношению к окружающим агрессивно.
Полиция просит всех, кто видел Фредди или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 612 4208 или 112. Можно также написать по адресу inna.toater@politsei.ee.
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