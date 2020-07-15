ФОТО | Полиция разыскивает молодого мужчину. Он может вести себя агрессивно

Сообщение о том, что Фредди самовольно ушел из находящегося в Таллинне лечебного учреждения поступило в полицию 13 июля. Предпринятые поиски, в том числе с привлечением служебных собак, результата не дали.

Рост мужчины 190 см, худощавого телосложения, лысый, с короткой бородой. Может носить синюю зимнюю куртку, светлые джинсы и синие шлепанцы. Мужчина может передвигаться в центре Таллинна и вести себя по отношению к окружающим агрессивно.

Полиция просит всех, кто видел Фредди или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 612 4208 или 112. Можно также написать по адресу inna.toater@politsei.ee.

PPA