ФОТО: Полиция разыскивает 81-летнюю Янину, которая ушла в лес в Кехра

9 сентября с полицией связался обеспокоенный сын 81-летней женщины и сообщил, что его мама ушла вчера утром в лес, который расположен в Кехра, и не вернулась. По имеющимся данным женщина пошла в лес одна, с собой телефона у нее нет.
В поисках Янины на данный момент проверена большая территория между Кехра и деревней Парила. Полиция благодарит всех людей, которые сообщили полиции информацию о возможном месторасположении Янины. Поиски продолжаются.
Янина попала в волости Ания 8 сентября в поле зрения одной видеокамеры. Сейчас есть основания полагать, что Янина пошла пешком 8 сентября около 13-14 часов из деревни Парила в сторону Кехра, который находится на расстоянии 6-7 км.
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