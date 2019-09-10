ФОТО: Полиция разыскивает 81-летнюю Янину, которая ушла в лес в Кехра

В поисках Янины на данный момент проверена большая территория между Кехра и деревней Парила. Полиция благодарит всех людей, которые сообщили полиции информацию о возможном месторасположении Янины. Поиски продолжаются.

Янина попала в волости Ания 8 сентября в поле зрения одной видеокамеры. Сейчас есть основания полагать, что Янина пошла пешком 8 сентября около 13-14 часов из деревни Парила в сторону Кехра, который находится на расстоянии 6-7 км.

PPA

Скорее всего женщина одета в куртку желтого цвета, темные брюки, а на шее у нее на веревочке ключи. Рост Янины примерно 160 см, она среднего телосложения и у нее седые волосы.

В случае, если вы увидите женщину, которая изображена на фото, просим незамедлительно связаться с полицией по короткому номеру 112.