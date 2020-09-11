11.09.2020, 17:01
ФОТО | Полиция разыскивает 7-летнюю Милану, которая не вернулась домой из школы
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 7-летней Миланы, которая не вернулась из школы домой.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 7-летней Миланы, которая не вернулась из школы домой.
Родители и полиция искали девочку в Тарту около торгового центра Lõunakeskus, около школы, на автобусных остановках, связывались со знакомыми. До сих пор девочка не найдена. Патрули продолжают поиск, в том числе полиция активно проверяет записи с камер наблюдения.
На девочке был темно-розовый пиджак, черная юбка, розовый рюкзак, черные колготки и розовые ботинки.
Если кто-либо видел ребенка, полиция просит позвонить по номеру 112.
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