ФОТО | Полиция разыскивает 7-летнюю Милану, которая не вернулась домой из школы

Родители и полиция искали девочку в Тарту около торгового центра Lõunakeskus, около школы, на автобусных остановках, связывались со знакомыми. До сих пор девочка не найдена. Патрули продолжают поиск, в том числе полиция активно проверяет записи с камер наблюдения.

На девочке был темно-розовый пиджак, черная юбка, розовый рюкзак, черные колготки и розовые ботинки.

Если кто-либо видел ребенка, полиция просит позвонить по номеру 112.