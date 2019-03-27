ФОТО: Полиция разыскивает 18-летнего Даниила, подозреваемого в совершении имущественных преступлений

2 марта в Нарве в ломбарде на ул. Креэнхольми было разбито стекло и совершена попытка украсть ювелирные изделия, но это не удалось. В тот же день в Нарве в магазине на Таллиннском шоссе молодой человек пытался разбить витрину, но это не удалось и юноша сбежал. 2 марта также в магазине на Таллиннском шоссе была украдена косметика на сумму более 600 евро.

На данный момент полицейскими установлена личность человека, который мог совершить эти преступления.

"Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что с этими преступлениями может быть связан 18-летний Даниил. Так как у полиции есть основание полагать, что молодой человек может совершить новые преступления, просим всех, кто его увидит, сообщить об этом в полицию”, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников.

Просим всех, кто знает, где может находиться Даниил, связаться с полицией по номерам 112, 53 02 55 32 или 357 6007 или написать по адресу sergei.maslennikov@politsei.ee