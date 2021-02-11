ФОТО | Полиция просит помощи в выяснении обстоятельств пропажи подъемника в Виймси

В декабре прошлого году на предприятии в Виймси был взят в аренду белый подъемник с корзиной DINO 150T-1, серийный номер YGC 0D150T 8 0 001969. Клиент не вернул подъемник фирме.

На боках подъемника были наклейки VIIMSI TÖÖRIISTALAENUTUS с контактами фирмы. На корзине были наклейки в черно-желтую полоску, на пульте крышка из плексигласа.

По имеющимся данным, в последний раз подъемник находился 22 декабря в Виймси на ул. Айанди.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство по статье о мошенничестве.

Всех, у кого есть информация о местонахождении подъемника, полиция. просит связаться со следователями Пыхьяской префектуры по э-почте erika.labzina@politsei.ee или andres.lutsepp@politsei.ee, либо позвонить в рабочие дни с 9 до 17 часов на инфолинию полиции 612 3000.